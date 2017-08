Sorrento, picchia e violenta 87enne. Arrestato 28enne

- Redazione - L'autore della violenza è stato incastrato dalle immagini di videosorveglianza comunale, che hanno permesso ai carabinieri di Sorrento, a distanza di qualche giorno, di identificare il ragazzo e successivamente arrestarlo. Il giovane 28enne, già noto alle forze dell'ordine proprio per violenza sessuale, ubriaco ha picchiato e stuprato un 87enne di Pagani, Salerno. La vittima dell'aggressione è stata ritrovata la mattina successiva nell'androne delle scale, del palazzo in cui abita, dalla donna delle pulizie; riportava ematomi e graffi da morso sul volto. Una volta portata in ospedale i medici hanno riscontrato anche diverse lesioni nelle parti intime, che hanno confermato la violenza sessuale subita.

Il giovane una volta fermato ha confessato la violenza, dichiarando che quella notte era ubriaco e aveva abusato dell'anziana per poi successivamente picchiarla senza alcun motivo. All'interno del suo appartamento i carabinieri hanno ritrovato ancora i vestiti sporchi del sangue della vittima. L'uomo si trova adesso a Poggioreale, mentre la donna è ancora in prognosi riservata, ma non in pericolo di vita.

24/08/2017