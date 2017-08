Spazio. L’asteroide Florence sfiorerà la Terra il prossimo primo settembre

-Redazione – Si chiama 3122 Florence il sasso cosmico che passerà “vicino” al nostro pianeta. Il primo settembre, con i suoi 4,4 chilometri di diametro, 3122 Florence passerà a circa 7 milioni di chilometri dal nostro pianeta. Comunque, considerata la distanza dalla Terra, non ci sarà alcun rischio per il nostro Pianeta, precisa la Nasa. A ottobre, invece sarà la volta dell'asteroide 2012 TC4 che “sfiorerà” la Terra.

A rendere particolare l'asteroide è la sua mole. “Anche se molti asteroidi noti sono passati più vicino di quanto farà Florence, tutti sono di dimensioni minori”, ha commentato Paul Chodas, direttore del Centro per lo studio dei Near-Earth Object (CNEOS) della Nasa al Jet Propulsion Laboratory di Pasadena. “Florence è il più grande asteroide a passare così vicino al nostro pianeta, da quando è iniziato il programma della Nasa per rilevare e tracciare questi oggetti”, ha aggiunto.

Questo incontro relativamente “vicino” dà l'opportunità di studiarlo in modo più ravvicinato. Florence potrebbe essere un eccellente soggetto per le osservazioni fatte con i radar terrestri che potrebbero mostrare le sue reali dimensioni e cogliere i dettagli della sua superficie. L'asteroide è stato scoperto nel marzo del 1981 da Schelte "Bobby" Bus all'osservatorio Siding Spring in Australia, ed è stato chiamato così in onore di Florence Nightingale, la fondatrice dell'infermieristica moderna.

Quello di settembre sarà il passaggio più ravvicinato dell'asteroide dal 1890 e rimarrà tale fino a dopo il 2500. Florence sarà ben visibile tra la fine di agosto e l'inizio di settembre anche ai piccoli telescopi, per diverse notti, quando attraverserà le costellazioni del Capricorno, Acquario, Delfino e Pesci australi.

22 agosto 2017