Stalking. Scarcerato torna a perseguitare la sua vittima: “Ho vinto io”

-Redazione – Nonostante il carcere torna a perseguitare la sua vittima. Accade a Milano, dove un uomo di 68 anni è stato scarcerato ma dopo pochi giorni dall'arresto per stalking, ha ricominciato a perseguitare la sua vittima. Ha iniziato con una telefonata in cui ha detto “sono fuori, ho vinto io”.

La polizia lo aveva arrestato alle 10 di ieri per la seconda volta in meno di una settimana in via Gran San Bernando, nel capoluogo milanese, mentre seguiva una donna di 63 anni, madre della sua ex compagna di 39 anni.

Le aggressioni sia verbali sia fisiche nei confronti delle due donne erano iniziate nel mese di giugno e, a metà agosto, avevano portato all'arresto dell'uomo con precedenti specifici. Dopo quell'episodio aveva ricevuto anche un divieto di avvicinamento alle sue vittime.

23 agosto 2017