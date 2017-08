Storm Line sull’Italia: Temporali e crollo termico

-Redazione- Storm Line, ci siamo.

Dopo il bel tempo estivo che, fino a venerdì, è rimasto su gran parte d'Italia, la linea temporalesca proveniente dal Nord Europa tocca la nostra Penisola interessando, in particolare, le aree centro-orientali del Nord con rovesci e temporali diffusi, specie dal pomeriggio.

E' quanto segnalato dalla redazione 'IlMeteo.it', che mette in allerta le pianure venete e la Venezia Giulia, anche localmente il Mantovano e le Prealpi centro-orientali in genere: in particolare, nelle ore serali, possibili fenomeni violenti con rischio nubifragi e grandinate. Bel tempo sul resto del Paese con clima piuttosto caldo al Centro Sud.

Domenica, inoltre, Storm Line scivolerà lungo l'Adriatico con calo termico generale sull'Italia, intensificazione dei venti da Nord e locali rovesci o temporali sul Sud della Romagna, Marche, Abruzzo, poi verso Molise, Puglia e Centro-Sud Appennino.

Tempo migliore altrove, ma più fresco e ventoso ovunque. Nei giorni a seguire, fino a quasi metà della prossima settimana, venti da Nord con clima fresco e temperature diffusamente sotto la media, ma aria asciutta e sole prevalente.

19 agosto 2017