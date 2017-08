Strage a Barcellona. Furgone sulla folla sulla rambla: almeno 13 i morti

-Redazione- Terrore a Barcellona dove un furgone contro la folla ha travolto decine di pedoni sulla Rambla di Canaletes.

Il bilancio al momento è di 13 morti. Lo scrive El Pais citando fonti della polizia. Una ventina i feriti. Tra loro anche un bambino in condizioni critiche ricoverato d'urgenza in pediatria.

Dopo l'attacco il furgone si è schiantato contro un chiosco. Le forze di sicurezza sono alla ricerca di due persone come presunti autori dell'attacco. Lo hanno riferito fonti di polizia all'emittente televisiva TVE.

L'uomo alla guida del furgone si sarebbe asserragliato in un bar assieme a un'altra persona. Sono armati e uno dispone di un'arma a canna lunga. Nel locale ci sarebbero ostaggi.

Lo riporta il sito El Periodico, che riferisce anche di una sparatoria nella zona. Secondo Tv3, i presunti autori dell'attacco sono asserragliati in un ristorante turco nella parte alta delle Ramblas.

Secondo quanto riferisce La Vanguardia, gli autori dell'attacco avrebbero affittato un secondo furgone con cui fuggire dopo aver portato a termine l'attacco sulla Rambla.

La gente presa dal panico si è accalcata nelle strade adiacenti. "Evitate la zona delle Ramblas per non ostacolare le operazioni di soccorso", si legge in un messaggio della polizia su Twitter.

La polizia ha imposto la chiusura dei negozi della zona e decine di clienti sono rimasti all'interno dei locali. Le autorità hanno invitato a restare chiusi in casa.

I Mossos d'esquadra, la polizia catalana, hanno attivato il dispositivo per far fronte ad attacchi terroristici. La Cia, secondo quanto riferisce il quotidiano spagnolo El periodico, aveva allertato i Mossos due mesi fa sulla possibilità che Barcellona, ​​e in particolare la Rambla, potesse essere lo scenario di un attentato terrorista.

La Guardia Urbana ha raccomandato alle persone che si trovavano nella zona dell'attacco, e che stanno bene, di avvisare i propri familiari attraverso i social network e non via telefono per non far crollare le reti telefoniche.

17 agosto 2017