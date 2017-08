Strage a Barcellona. Presunto attentatore avrebbe scritto farsi estremiste sul web

-Redazione - Arriva la conferma da parte della polizia che si sta cercando attivamente quale presunto conducente del furgone che ieri ha fatto strage fra la folla a Barcellona Moussa Oukabir, 18 anni, il cui fratello Driss era stato indicato in un primo momento quale presunto sospetto per l'attentato e arrestato. Moussa potrebbe avere sottratto i documenti al fratello per noleggiare il furgone. Il comandante della polizia catalana, Josep Lluis Trapero, non ha escluso che il conducente del furgone killer possa essere stato ucciso la notte scorsa. Trapero ha detto però di non poterlo confermare, e ha inoltre affermato che per il momento il conducente non è stato formalmente identificato. Secondo i media, potrebbe essere proprio Moussa.

“Uccidere gli infedeli e lasciare solo i musulmani che seguono la religione”: questo il messaggio che Mousa Oukabir, tuttora in fuga e ricercato quale presunto conducente del furgone della strage di Barcellona, avrebbe lasciato su un social due anni. Secondo Efe, sarebbe questa la risposta che Oukabir avrebbe dato sull'app Kiwi alla domanda “che cosa faresti nel tuo primo giorno da re del mondo?”.

Due delle tre persone sospettate di avere contribuito all'attentato di Barcellona sono state catturate a Ripoll, una cittadina dei Pirenei in provincia di Girona, la terza nel comune di Alcanar, vicino a Tarragona. A Ripoll sono finiti in manette nella stessa giornata di ieri Driss Oukabir, di origine marocchina, fratello di Mousa, sospettato di essere il conducente de furgone della strage. Secondo i media locali, il secondo arrestato sarebbe un cittadino marocchino conoscente degli Oukabir. Diverse perquisizioni sono in corso a Ripoll. Ad Alcanar è finito in manette un uomo che era rimasto ferito nell'esplosione mercoledì notte di una casa, dove secondo gli inquirenti la cellula terroristica forse stava preparando ordigni artigianali.

18 agosto 2017