Strage Barcellona, arrestato un sospetto

- Redazione - A diffondere la notizia è il quotidiano spagnolo El Indipendiente, che mostra una foto, diffusa dalla polizia, del sospetto attentatore, un giovane uomo il cui nome è Driss Oukabir, originario di Marsiglia ma residente in Spagna a Ripoll, vicino Girona . Secondo il suo profilo Facebook, oltre alle pagine segnalate con un "mi piace" tra cui quelle relative al Corano e all'Islam, ci sarebbe un gruppo che spicca su tutti, ovvero quello con il nome "Appoggio volontari spagnoli contro Daesh", l'acronimo arabo per indicare lo Stato Islamico. Intanto su twitter circola questo filmato, che potrebbe proprio essere il momento dell'arresto del sospetto attentatore o un complice.

#Barcelona hope this is the gut and he will burn in hell...@COSMO__ARD pic.twitter.com/9pyEhctOkb