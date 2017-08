Stupro di Jesolo. La ragazza potrebbe essersi inventata tutto

-Redazione- Un messaggio vocale registrato col suo smartphone potrebbe scagionare il 25enne marocchino di Vicenza accusato di violenza sessuale su una 17enne nel parcheggio della discoteca Il Muretto di Jesolo.

Il ragazzo comparirà davanti al Gip di Venezia per la convalida dell'arresto, in quella sede il suo avvocato Mario D'Elia ribadirà come secondo il ragazzo sono andate davvero le cose.

Tutto sarebbe accaduto nel giro di pochi minuti, i due si sono incrociati in discoteca, sono andati nel parcheggio e lì hanno avuto un rapporto sessuale, la ragazza, originaria del Paraguay e residente a Verona, sarebbe stata consenziente, secondo quanto ripetuto più volte dal giovane marocchino.

Di quell'incontro ora è spuntato un file audio, il ragazzo avrebbe registrato l'amplesso di nascosto, una sorta di goliardata magari da far sentire agli amici. Il 25enne però era stato arrestato sulla base del referto del pronto soccorso.

Secondo i medici, sul corpo della 17enne c'erano segni compatibili con una violenza sessuale.

29 agosto 2017