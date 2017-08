Terremoto Ischia, interviene la Protezione Civile: “Case costruite con materiali scadenti”

- Redazione - "C'è tutto un discorso che riguarda la specificità dell'isola di Ischia e quindi di essere in un'area vulcanica. Bisogna quindi capire quali sono gli effetti del terremoto su un complesso vulcanico. Io quello che però ho potuto vedere oggi, andando nel centro, nella parte superiore del comune è che ci sono molte costruzioni, che sono realizzate con materiale scadenti. Con tecnologia di costruzione che ovviamente non rispondono ad alcuna normativa vigente o pre esistente e quindi per questo motivo credo che alcuni palazzi siano crollati o siano rimasti gravemente danneggiati" queste le parole del capo della Protezione civile, Angelo Borrelli, nel corso della conferenza stampa, sull'attuale situazione a Ischia. Successivamente alla domanda se per caso le case di Casamicciola fossero state costruite abusivamente Borrelli ha risposto "Non lo sappiamo, quanto prima si farà questo tipo di verifiche."

A dare una prima risposta sulla questione però il sindaco di Casamicciola, Giovan Battista Castagna, ai microfoni di Rai News 24: "E' stato terribile vedere i familiari, le persone che si adoperavano, anzi ne approfitto per fare un grande ringraziamento alla solidarietà, non tanto al lavoro che sono comunque chiamati a fare, in questi momenti, ma vedere la solidarietà di queste persone che comunque hanno rischiato tanto perchè era una casa, che non era abusiva, nel senso che alla fine si è detto tanto, anche questo mi dispiace che mediaticamente si è dato un messaggio non giusto. Pensate che la mia casa comunale che è un fabbricato storico, costruito dopo l'800 è praticamente inagibile ed è stato costruito legittimamente, quindi voglio dire perchè dare questa bollatura negativa?"

22/08/2017