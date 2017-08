Terremoto Ischia, le immagini della città dopo la scossa

- Redazione - Edifici crollati, macerie, paura e desolazione; ecco come si è svegliata Ischia questa mattina dopo il terremoto di magnitudo 3.6 che ha colpito l'isola e la costa flegrea, Napoli, causando due morti e diversi feriti. In questo momento si continua a scavare per liberare altri due bambini individuati vivi sotto le macerie, dopo il neonato tratto in salvo, intorno alle 4 di questa mattina.