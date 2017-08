Terrorismo. Maggiori controlli a Milano, Roma e Firenze per prevenire possibili attacchi

-Redazione – Aumentano anche nel nostro Paese le misure di sicurezza dopo l'attacco terroristico che ha colpito le ramblas di Barcellona. A Milano è stata ulteriormente aumentata l'attenzione nelle zone più affollate. Nel corso della seduta del comitato per l'ordine e la sicurezza “è stata ulteriormente richiamata la massima attenzione di tutti gli operatori sul campo e, in particolare - spiega un comunicato della Prefettura -, delle unità antiterrorismo della Polizia di Stato e dell'Arma dei Carabinieri”. “Sorvegliati speciali” saranno i mercati rionali e gli eventi in cui è prevista più affluenza, a partire dalle partite in programma a San Siro. In Galleria Vittorio Emanuele e nelle vie limitrofe a piazza Duomo (incluso il lato Cordusio via Mercanti) sono state posizionate barriere antisfondamento, con la previsione di “ulteriori barriere di difesa passiva” nella zona della Darsena.

La localizzazione sarà decisa da un tavolo tecnico ad hoc con tutte le forze dell'ordine, inclusi vigili del fuoco e saranno fatti dei sopralluoghi congiunti nelle zone della movida e dove c'è maggior passaggio.

A Roma potrebbero essere presto installate nuove barriere nei punti sensibili della città,: i luoghi particolarmente affollati o zone pedonali. Disposizione che sarebbe emersa nella riunione del Comitato per l'ordine e la sicurezza. Tra le ipotesi in campo da valutare in una tavolo ad hoc tra Campidoglio e Prefettura di Roma c'è la possibilità di mettere barriere, come new jersey o fioriere, in via del Corso e in via dei Fori Imperiali. Ulteriori misure di sicurezza anche in piazza del Campidoglio, ad esempio con interdizione dell'accesso alla piazza alle auto a noleggio, in molte occasioni dei van con vetri oscurati. L'ipotesi sarebbe vietare l'accesso dalla strada che sale da via della Consolazione. Unica deroga per il trasporto dei disabili. Prevista anche una 'stretta' con controlli maggiori su veicoli come camion e Ncc.

Anche Firenze potrebbe avere maggiori controlli sulla sicurezza. Il sindaco Dario Nardella ha informato che il Comune fornirà “la mappatura esatta di tutte le delimitazioni delle aree sia nel centro che fuori, come dissuasori mobili e catene, per valutare se sono sufficienti o se devono essere migliorate o rafforzate”. Il Comitato ha anche valutato il rafforzamento dei militari nei luoghi sensibili (progetto Strade sicure), ipotesi di cui il sindaco si è detto “molto soddisfatto”. “Io ho avuto dal prefetto, dalle forze dell'ordine la rassicurazione che Firenze ha un livello di protezione 2 - ha detto il sindaco - pari a tutte le altre città italiane. In più è bene ricordare che la presenza in questa città, come in poche altre, di squadre speciali antiterrorismo è un elemento importante per il pronto intervento”.

Nardella ha sottolineato però che “le barriere esistenti non sono state progettate e installate con finalità antiterrorismo. Esistono per motivi di mobilità e viabilità. Una catena a presidio di un'area pedonale per non far parcheggiare non è pensata per bloccare un Tir a 80 all'ora. Però possono avere una funzione di deterrenza, quindi il monitoraggio è utile e saranno le forze dell'ordine a dirci dove dobbiamo intervenire per rafforzare”.

“Il comitato si è occupato del monitoraggio della situazione attuale della città - ha spiegato il viceprefetto, vicario Tiziana Tombesi - e sono state ulteriormente messe a punto delle politiche di sicurezza con contatti che interverranno tra l'amministrazione comunale e le forze dell'ordine”. I presidi ai luoghi d'arte, ha sottolineato il viceprefetto, sono già in atto e verranno migliorate alcune misure già adottate. “Vanno studiate - ha aggiunto - delle regole di funzionamento delle barriere che sono già a tutela di alcune aree della città in modo da verificare se è necessario adottare piccoli accorgimenti e vanno incrementati dove sarà possibile i presidi dei militari”.

19 agosto 2017