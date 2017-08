Texas, l’uragano Harvey fa paura

- Redazione - L'uragano Harvey, che attualmente si sta dirigendo verso il Texas, ha aumentato la sua intensità, trasformandosi in una tempesta di categoria 2 sulla scala Saffir-Simpson. I fenomeni atmosferici di questa intensità, con venti che vanno dai 150 ai 180 Km/h, possono causare ingenti danni strutturali agli edifici. Intanto sono già state migliaia le persone evacuate ed il presidente Donald Trump invita ad essere cauti “Dal momento che l’uragano Harvey si sta rafforzando, ricordate di essere previdenti” ha twittato, lasciando sul suo profilo tutti i link ai siti del National Hurricane Center e del dipartimento per la Sicurezza Interna con i consigli su come prepararsi per l’emergenza.

Al momento l’uragano si trova a circa 350 Km a sud est di Corpus Christi, città portuale capoluogo della contea di Nueces, in Texas ed è previsto che tocchi terra domani mattina. L'ospedale della città ha già provveduto a trasportare in elicottero i malati in condizioni critiche, prevalentemente neonati prematuri, in un altro ospedale del Texas settentrionale, in previsione dell’uragano, mentre a Portland gli scaffali dei supermercati sono stati presi d'assalto poichè non si prevedono rifornimenti, almeno fino alle fine della prossima settimana. L'uragano Harvey potrebbe potenzialmente diventare uno dei più potenti uragani a toccare la terraferma, sin dal 2005 quando l'uragano Wilma si abbattè sulla Florida.

25/08/2017