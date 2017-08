Tragedia ferroviaria in India: 21 morti e quasi cento feriti

-Redazione- E' di 21 morti e 97 feriti il bilancio del deragliamento che ha coinvolto 14 carrozze dell'Utkal Express, il treno che viaggiava dalla città di Puri a quella di Haridwar, nel nord dell'India.

Lo ha riferito Anil Saxena, portavoce delle ferrovie indiane. In un primo momento si era parlato di 23 morti e circa 150 feriti.

Saxena ha spiegato che le cause dell'incidente non sono ancora state chiarite e che le indagini sono in corso. Secondo quanto ha riferito il 'Times of India', citando una fonte delle ferrovie del Paese, la tragedia sarebbe dovuta alla negligenza del personale ferroviario in quanto il conducente del treno non era stato informato dei lavori di manutenzione in corso sulla line.

Intanto sono in azione diversi mezzi per rimuovere i vagoni deragliati e rimettere in funzione la linea. "Speriamo che il traffico possa riprendere regolarmente questa sera", ha concluso Saxena.

20 agosto 2017