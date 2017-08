Trapianto di cuore eccezionale su neonato. L’organo arrivato dalla Slovenia

-Redazione - Una nuova vita che arriva dal cuore di un altro neonato. È la storia del piccolo Julian, tre mesi appena, colpito da una grave cardiopatia congenita e che, grazie alla generosità di una famiglia slovacca che ha deciso di donare gli organi del proprio bimbo di soli 10 giorni, ha trovato un cuore nuovo. Il piccolo ha avuto una nuova possibilità di vita nell’ospedale Sant’Orsola di Bologna, dove è stato operato. Una volta dimesso, per il piccolo paziente e il suo nuovo cuore la possibilità di vivere una vita il più possibile normale. Una seconda possibilità moto fortunata, anche a detta dei medici perché non è facile trovare un organo per un bimbo così piccolo.

“Il bimbo - spiega Gaetano Gargiulo, primario di Cardiochirurgia pediatrica e direttore del dipartimento Cardio-toraco-vascolare del Sant'Orsola - è nato nel mese di maggio con una cardiopatia molto complessa, che in Italia comunque trattiamo da anni. Abbiamo fatto l'intervento per correggerla, ma al cuore mancava tutta la parte sinistra, c'era soltanto quella destra sostanzialmente come parte funzionante”. Il ventricolo destro, ha spiegato il primario Gargiulo “Non era in grado di sostenere una qualità di vita buona, il bambino non poteva essere dimesso. L'abbiamo messo in lista trapianti sapendo che è difficile trovare un cuore per bambini così piccoli: sono eventi poco frequenti”.

Il destino di Julian che sembrava già segnato ha invece “incrociato” la Slovacchia: il Centro nazionale trapianti svolge infatti un ruolo importantissimo permettendo di avere relazioni con centri esteri. “Uno dei nostri - ha aggiunto il professore Gargiulo - è andato a prenderlo, è tornato verso l'una di notte e si è iniziato l'impianto. Le cose sono andate molto bene e il bambino è già in reparto e riceve le visite dei genitori”. Entro un mese, tre settimane, il tempo di vedere che non ci sia un rigetto - conclude - potrà andare a casa e verrà per i controlli”.

24 agosto 2017