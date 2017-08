Trieste. Fuma in auto con il figlio: 110 euro di multa

-Redazione- Fumava in auto davanti al figlio minorenne: un uomo, R. F., è stato multato dalla polizia locale di Trieste.

Nell'ambito di controlli stradali, in via Carducci, i vigili urbani hanno notato un’autovettura Peugeot. Il conducente stava fumando mentre sul sedile posteriore era seduto il bambino.

La legge, ricorda la polizia locale di Trieste, prevede una sanzione di 55 euro raddoppiata in caso che la violazione avvenga in presenza di una donna in evidente stato di gravidanza o davanti a bambini fino ai 12 anni di età.

Per l'uomo è quindi scattata una sanzione da 110 euro.

21 agosto 2017