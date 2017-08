Trump fa marcia indietro: “I nostri soldati rimangono in Afghanistan per vincere”

- Redazione - "Le conseguenze di un'uscita rapida sono prevedibili e inaccettabili. Un ritiro affrettato creerebbe un vuoto che i terroristi, tra cui l'Is e i Talebani, riempirebbero immediatamente". Con questo discorso Donald Trump si è pronunciato da Fort Myer, Virginia, facendo marcia indietro sui suoi primi pensieri che lo avrebbero portato a ritirarsi dall'Afghanistan. "Il mio istinto iniziale era di ritirarmi, e, storicamente, io seguo i miei istinti. Ma in tutta la mia vita ho sentito che le decisioni sono molto diverse quando siedi nello Studio Ovale" ha aggiunto il tycoon

"Per questo gli Stati Uniti non si ritireranno, le nostre truppe combatteranno per vincere. Combatteremo per vincere. D'ora in poi, la vittoria avrà una chiara definizione: attaccare i nostri nemici, distruggere l'Is, schiacciare Al Qaeda, impedire ai Talebani di prendere l'Afghanistan e fermare gli attacchi terroristici contro l'America. Ma per proseguire questa guerra, dobbiamo imparare dalla storia" ha ribadito e spiegato, puntando tutto su tre pilastri della nuova strategia che adoteranno gli Stati Uniti

"Il pilastro fondamentale della nostra nuova strategia è il cambiamento ad un approccio basato sul tempo ad uno basato sulle condizioni: le condizioni sul terreno, non scadenze arbitrarie guideranno d'ora in poi la nostra strategia. I nemici dell'America non dovranno mai conoscere i nostri piani o credere di poter aspettare che ce ne andiamo"

"Il secondo pilastro della nuova strategia sarà l'integrazione di tutti gli strumenti della potenza americana, diplomatici, economici e militari, per il successo della missione. Non possiamo più restare in silenzio sui rifugi sicuri per le organizzazioni terroristiche in Pakistan, i Talebani ed altri gruppi che pongono una minaccia alla regione e oltre. Diamo al Pakistan miliardi e miliardi di dollari mentre loro ospitano gli stessi terroristi che noi stiamo combattendo. Ma questo cambierà e cambierà immediatamente. E' tempo che il Pakistan dimostri il suo impegno per la civiltà e la pace" A completare questo punto ci sarà, chiarisce ancora Trump "l'ulteriore sviluppo di una partnership strategica con l'India".

"Infine Washington chiederà ai nostri alleati della Nato e partner globali sostegno alla nostra nuova strategia con truppe aggiuntive e un aumento dei fondi in linea con il nostro stesso impegno. Voglio assicurare che gli Stati Uniti non useranno più la loro potenza militare per costruire democrazie in terre lontane e non cercheranno più di ricostruire altri Paesi a loro immagine"

22/08/2017