Trump: “Kim inizia a rispettarci” e il dittatore nordcoreano ordina più missili

-Redazione- La politica aggressiva nei confronti della Corea del Nord sta dando i suoi frutti e Kim Jong-un inizia a "rispettare" gli Stati Uniti.

E' quanto ha dichiarato il presidente americano Donald Trump a Phoenix, Arizona.

"Qualcuno ha detto che sono stato troppo duro. Altri non abbastanza forte. Ma rispetto il fatto che lui (Kim Jong-un, ndr) comincia a rispettarci. E forse - probabilmente no, ma forse - qualcosa di positivo può venire fuori", ha aggiunto il leader Usa.

Queste parole fanno eco a quelle del segretario di Stato Rex Tillerson che, nel corso della giornata, ha accolto il "livello di moderazione" di Pyongyang dopo l'imposizione delle pesanti sanzioni economiche dell'Onu.

Nonostante Trump sia convinto che il leader nordcoreano abbia iniziato a rispettare gli Stati Uniti, Kim ha ordinato l'espansione del programma missilistico nordcoreano. A dare risalto alla notizia è l'agenzia di Stato Kcna, riferendo che ha dato istruzioni ai laboratori militari di produrre "più vettori a combustibile solido e più testate" nell'ambito del programma di sviluppo missilistico.

Non solo, le immagini diffuse dai media di Stato sulla visita compiuta da Kim all'Istituto per i materiali chimici, uno dei laboratori militari dell'Accademia delle scienze per la Difesa, mostrano un poster affisso a una parete che ha subito richiamato l'attenzione degli esperti occidentali: si tratta del diagramma di un missile 'Pukguksong-3', potenziale successore delle due precedenti versioni del missile, entrambi a combustibile solido e con una gittata media.

"I missili a combustibile solido sono più veloci da dispiegare e mettere in azione, più difficili da individuare prima del lancio, perché richiedono meno preparazione", ha spiegato alla 'Cnn' Michael Duitsman, ricercatore al Monterey Institute of International Studies. Tutti i missili balistici presenti negli arsenali di Usa e Russia, spiega ancora Duitsman, sono a combustibile solido.

23 agosto 2017