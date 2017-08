Trump “mostra i muscoli” e risponde a Kim. Caccia americani sulla Corea

- Redazione - E' stata una chiara dimostrazione di forza, in risposta alle provocazioni di Kim Jong-un, quella che ha visto bombardieri strategici e caccia stealth americani sorvolare la penisola coreana. Si è trattato di 4 jet stealth F-35B e 2 bombardieri strategici B-1B, i quali hanno effettuato, nella giornata odierna, manovre di addestramento assieme a caccia F-15K dell'aviazione di Seul; una forte segnale contro i continui lanci di missili balistici da parte di Pyongyang e il suo programma nucleare, così come ha reso noto l'aviazione sudcoreana.

Secondo l'agenzia Yonhap queste sono manovre senza precedenti, che hanno coinvolto anche i caccia F-35B provenienti dalle basi in Giappone, oltre a bombardieri a lungo raggio provenienti da Guam, la base americana più volte minacciata da Pyongyang. Le esercitazioni sono state condotte per per raid di precisione contro impianti nordcoreani nella base di Pilseung range, nella regione orientale montagnosa sudcoreana di Gangwon. "Le nostre forze aeree sono in grado di condurre operazioni perfettamente combinate non importa quando, dove e come il nemico ci provocherà, la nostra rappresaglia provocherà loro un'insormontabile timore e un profondo rimpianto" ha detto il generale Won In-chul, a capo del comando operativo dell'aviazione di Seul.

