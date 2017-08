Uccide la giovane fidanzata, tribunale del riesame dispone arresti domiciliari e braccialetto elettronico

-Redazione - Arresti domiciliari e braccialetto elettronico. Lo ha deciso il Tribunale del Riesame di Trieste nei confronti di Francesco Mazzega, l'uomo di 36 anni di Muzzana del Turgnano (Udine) accusato dell'omicidio della giovane fidanzata, Nadia Orlando, 21 anni, uccisa la sera del 31 luglio.

Mazzega aveva girato tutta la notte con il corpo della ragazza al suo fianco in auto prima di costituirsi la mattina seguente al comando della Polizia stradale di Palmanova (Udine). Una volta arrivato lì, l’uomo ha confessato di essere il responsabile del delitto. Per quel crimine era in carcere dal 10 agosto dopo un periodo di ricovero nel reparto di diagnosi e cura dell'ospedale Santa Maria della Misericordia di Udine, provvedimento disposto per evitare il rischio di gesti di autolesionismo.

La decisione del Riesame è stata presa a seguito del ricorso presentato dai difensori dell'uomo, gli avvocati Annaleda Galluzzo e Federico Carnelutti, ed è stata depositata stamani.

30 agosto 2017