Un italiano tra i feriti dell’attacco in Finlandia

- Redazione - (aggiornamento) L'attacco avvenuto ieri a Turku, in Finlandia, è stato dichiarato un atto di terrorismo e come tale viene indagato dalle forze di polizia. Il sospettato, che ha assalito diversi passanti, nella piazza del mercato cittadina, con un coltello è un 18 enne marocchino. Secondo quanto riferito dalle autorità le due vittime sono di origine finlandese, mentre tra i feriti ci sono anche un cittadino italiano e due svedesi. Intanto nella notte sono state arrestate altre cinque persone, tutte residenti in un quartiere di Turku dov'è alta la presenza di immigrati.

19/08/2017