Uragano Harvey, la furia delle inondazioni. 12 morti

- Redazione - "E' un evento senza precedenti" queste le parole del servizio meteo nazionale, sull'uragano Harvey, ormai declassato a tempesta tropicale, ma in grado di portare ugualmente morte e distruzione a causa della incessanti piogge, che ancora continuano a cadere. Purtroppo con il passare delle ore aumentano il numero delle vittime salito a 12, vittime tra cui si teme ci siano anche 4 bambini. ll presidente Donald Trump, che oggi sarà in Texas, ha dichiarato lo stato di emergenza in Louisiana e disposto l'assistenza federale in seguito al passaggio dell'uragano Harvey, oltre a twitter che "Un evento del genere, un alluvione così devastante capita ogni 500 anni" riportando le analisi degli esperti.

In alcune zone i cm di pioggia potrebbero anche raggiungere quota 127, il livello più alto mai registrato in Texas. La macchina dei soccorsi intanto è impegnata in migliaia di operatori che, con gommoni e mezzi speciali, mentre passano al setaccio città e villaggi alla ricerca di persone in difficoltà, rimaste intrappolate a seguito delle inondazioni. Molte zone devastate sono e saranno inaccessibili e le previsioni meteo, prevedono ancora pioggia per i prossimi giorni. Intanto aumentano esponenzialmente gli appelli su Twitter, alle autorità e ai soccorritori delle persone rimaste intrappolate dagli allagamenti. Gli autori dei post, rimasti senza elettricità, lasciano indirizzo e numero di telefono, pubblicando molto spesso anche foto dei loro bambini.

29/08/2017