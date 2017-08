Usa. Condannato a morte cavia giustiziato con un farmaco sperimentale

-Redazione- E' stata eseguita la condanna a morte di Mar James Asay, giustiziato con un'iniezione letale per la quale è stato usato anche un farmaco mai usato finora, l'etomitade.

L'esecuzione, ha confermato il dipartimento carcerario dellaFlorida è la prima nello stato americano di un bianco condannato per aver ucciso un afroamericano.

Gli avvocati di Asay hanno cercato di bloccare l'esecuzione sostenendo che l'uso di un farmaco mai sperimentato, e che quindi potenzialmente potrebbe provocare sofferenze, viola l'emendamento della Costituzione che vieta punizioni crudeli ed inusuali.

Ma la maggioranza dei giudici della Corte Suprema della Florida ha respinto il ricorso, nonostante l'opposizione di uno di loro, secondo il quale il condannato viene trattato come "una cavia di laboratorio dell'ultimo protocollo per le iniezioni letali".

Asay, ex membro di una gang suprematista, era stato condannato a morte nel 1988 per l'uccisione di un ispanico ed di un afroamericano, in delitti considerati razzisti.

Il condannato, che ha trascorso 36 anni in prigione, in una recente intervista aveva affermato di "non essere più una persona violenta o una minaccia per la società".

25 agosto 2017