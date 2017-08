Usa, Giappone: esercitazioni al largo di Cina e Corea

-Redazione- Jet giapponesi hanno condotto manovre militari congiunte con cacciabombardieri statunitensi a sud-est della penisola coreana.

Le esercitazioni avvenute nel Mare Cinese Orientale hanno coinvolto due aerei militari statunitensi B-1B Lancer, decollati dalla base di Andersen nell'isola di Guam, e due jet F-15 giapponesi. I due aerei americani sono stati progettati per portare bombe nucleari. All'esercitazione hanno partecipato anche aerei della Corea del Sud.

Le esercitazion si sono svolte nei pressi delle isole giapponesi del Mare Cinese Orientale rivendicate dalla Cina. Il territorio, non abitato, è chiamato Senkaku in Giappone e Diaoyu in Cina. Gli Stati Uniti sono neutrali sull'attribuzione delle isole, ma hanno dichiarato di essere disposti a difenderle al fianco degli alleati giapponesi nel caso in cui dovessero essere sotto attacco.

Ieri il leader della Corea del Nord, Kim Jong Un, nella sua prima apparizione pubblica nelle ultime due settimane ha visitato i capi dell'esercito, esaminando un piano per il lancio di quattro missili su Guam. Lo ha riportato l'agenzia locale Kcna.

La Corea del Nord è impegnata nello sviluppo di missili a capacità nucleare. Kim ritiene che le esercitazioni americane nella vicina Corea del Sud e in Giappone costituiscano una costante minaccia di invasione. La tensione rimane alta.

La Cina, principale alleato della Corea del Nord, ha invitato il paese a sospendere i test nucleari e missilistici condotti in violazione delle risoluzioni delle Nazioni Unite.

