Valentino Rossi cade in Enduro, si teme la frattura di tibia e perone

- Redazione - Brutto infortunio in allenamento con la moto da Enduro per Valentino Rossi, che arriva a pochi giorni dal GP di Misano. Il pilota adesso si trova ricoverato a Urbino, dove è stato sottoposto ad alcune radiografie. Secondo alcune indiscrezioni si tratterebbe della gamba destra, la stessa dell'incidente al Mugello nel 2010; si teme che abbia riportato la frattura di tibia e perone, cosa che probabilmente, se fosse confermata, sancirebbe la fine della stagione per il Dottore. Contattato dall'Ansa il padre Graziano ha dichiarato: "L’ho sentito, la gamba gli fa molto male e Valentino non è ottimista, è un casino." Al momento Valentino Rossi è quarto nella corsa al titolo iridato, a 26 punti dal leader Dovizioso.

31/08/2017