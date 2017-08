Vaticano, drone sospetto nella “no fly zone”, ma è falso allarme

- Redazione - In giorni di massima allerta terrorismo come questi, un drone che vola nei cieli della capitale, dentro la "no fly zone" del Vaticano, è risultato molto sospetto. Dopo essere stato segnalato, da un dispositivo di vigilanza dei carabinieri, sono subito scattati i controlli, i quali però hanno dato esito negativo. L'episodio è avvenuto questa mattina ed al momento si pensa sia stata una "bravata", anche se il piccolo velivolo di tipo commerciale, visto rientrare verso un terrazzo in zona Borgo Pio, a pochi metri da Piazza San Pietro, non è ancora stato rintracciato.

26/08/2017