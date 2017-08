Vercelli. Multa a chi affitta la casa ai migranti

-Redazione- ''Multe da 150 a 500 euro per chi affitta a migranti.

Si tratta di una delibera preventiva per evitare che chiunque, cittadini, chiese o cooperative che siano, decida di accoglierli''. E' la linea dura del sindaco di San Germano Vercellese (Vercelli), Michela Rosetta, sul tema dei migranti.

''Un problema - dice la sindaca leghista all'Adnkronos - che in paese ancora non c'è, visto che non ci sono né profughi né clandestini, ma è meglio farsi trovare preparati''.

''Sono convinta che chiunque affitti case o strutture per accogliere i migranti lo faccia a scopo di lucro. Di conseguenza devono valere le stesse norme che valgono per gli alberghi. Ci sono le regole e io voglio applicarle. Fare accoglienza in questo modo è solo un voler lucrare sulla povera gente. Vanno aiutati nel loro paese per evitare una guerra tra poveri''.

Una battaglia su cui il sindaco dice di avere dalla sua tutta la cittadinanza. ''Ho ricevuto solo telefonate e attestati di stima, anche dai paesi vicini.

Salvini? Ancora non mi ha chiamato ma lo farà, ne sono certa''.

29 agosto 2017