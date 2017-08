Vincenzo Agostino: “La morte di Faccia di Mostro, uccisione di Stato?”

-Redazione- "La notizia della morte di Giovanni Aiello mi dà cattivi pensieri: le prove a suo carico erano sempre più rilevanti. È necessario disporre l'autopsia per verificare se la sua sia stata una morte accidentale o una uccisione di Stato per togliere di mezzo un soggetto divenuto fastidioso per tanti apparati".

A parlare è Vincenzo Agostino, padre di Nino Agostino, agente di polizia alla questura di Palermo, che nel 1989 a Villagrazia di Carini fu ucciso con la moglie Ida Castelluccio, incinta di due mesi, da un gruppo di sicari in motocicletta. In un confronto all'americana nell'aula bunker dell'Ucciardone che si è svolto il 26 febbraio 2016, Vincenzo Agostino riconobbe in Aiello l'uomo che era andato a trovare il figlio pochi giorni prima dell'agguato.“

„Vincenzo Agostino, da 27 anni non si taglia la barba: ha giurato di non farlo fino a quando non saranno in cella gli assassini del figlio e della nuora.

"Quando lo vidi, lo scorso anno, non mi sembrò un uomo di 70 anni ma un atleta - dice oggi Agostino all'Ansa - non capisco perchè avrebbe avuto un infarto. Che qualcuno lo abbia tolto di mezzo? Mi sembra doveroso che venga disposta un'autopsia vera e il sequestro degli immobili per evitare che possibili reperti utili vengano eliminati".

Vincenzo Agostino è convinto che Aiello sia stato "il basista dell'uccisione di mio figlio e mia nuora".

"La mia famiglia è abbattuta come se quel duplice omicidio fosse avvenuto oggi, era agosto anche allora. Speravamo che in breve tempo si potesse sapere qualcosa e avere finalmente giustizia. Siamo scombussolati, distrutti".

21 agosto 2017