Xenofobi imbecilli e scatenati: Magic Johnson e Samuel L. Jackson scambiati per migranti

-Redazione- "Per la Boldrini: ecco le tue risorse, scarpe, magliette, pantaloncini, tutti firmati, un operaio o pensionato non può permetterselo.".

"Ditemi se queste persone scappano dalle guerre, io ci credo poco".



Commenti che siamo abituati a leggere quotidianamente, ripetuti in fotocopia da anni.

Commenti che ci troviamo a leggere anche questa volta che a postare la foto sui social network è nientemeno che Magic Johnson, uno dei più grandi cestisti della storia della Nba, mentre si rilassa insieme a Samuel L. Jackson su una panchina di Forte dei Marmi, dopo una giornata di shopping.

Una seconda foto mostra le due star di spalle davanti ad una folla di fan italiani che, nella vita reale, sono in fila per una foto o un autografo.

Centinaia di retweet, migliaia di risposte e mi piace, fin quando la foto viene rilanciata su Facebook da Nina Moric. L'espansione virale della foto accelera grazie alle centinaia di migliaia di follower della showgirl.



"Vedere anche in località turistiche come Forte Dei Marmi e Milano Marittima immigrati che bivaccano sulle panchine con i nostri 35 euro è veramente troppo", scrive la modella, usando un linguaggio prettamente populista, ma con intenzioni ironiche messe in luce da lei stessa nei commenti al post.

20 agosto 2017