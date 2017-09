Attenzione alla truffa su Instagram

- Redazione - Fate attenzione, la truffa arriva anche su Instagram; marchi come Nike, Ralph Lauren e tante altre grandi firme coinvolte nel raggiro ai danni degli utenti. A segnalarlo è il profilo "Una vita da social" della Polizia di Stato: "In questi giorni tantissimi utenti di #instagram stanno ricevendo dei messaggi #truffa come quelli riportati in questo post. E' sempre la solita storia: buoni sconto o regalo e offerte apparentemente vantaggiose dietro le quali si nascondono vere e proprie truffe ai danni degli utenti. In alcune di queste truffe, oltre allo screenshot dell'immagine truffa, vi si chiede anche la foto della propria carta di credito per aver diritto al premio." Anche perchè è bene sempre ricordare che nessuno regala niente.

https://www.facebook.com/plugins/post.php?href=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Funavitadasocial%2Fposts%2F690244914506302&width=500

03/09/2017