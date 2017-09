Bollette a 28 giorni, il “trucchetto” ai danni degli utenti

- Redazione - "La fatturazione a 28 giorni, anziché a cadenza mensile, rappresenta una delle problematiche più inaccettabili, e indigeste, per i cittadini. Gli operatori telefonici hanno cominciato a introdurre la fatturazione a 28 giorni già nel corso del 2015, ma neanche le sanzioni comminate dall’Antitrust alle 3 principali compagnie attive nel mercato italiano sono bastate: peccato che in questo modo i mesi diventino 13, e così crescano a dismisura i costi per i cittadini/utenti. " Spiega il Codacons sul proprio sito; in effetti quello delle compagnie telefoniche, ed ora anche della pay tv Sky, sembra essere effettivamente un trucchetto per mascherare l’aumento delle tariffe ai danni ovviamente dei consumatori, che si ritrovano così a dover pagare 13 mensilità al posto delle 12 previste.

L'Agcom aveva già pensato a mettere la parole fine a questa situazione, con la delibera 121/17/CONS, la quale ha stabilito la fatturazione mensile sui contratti di telefonia fissa, Adsl e fibra, vietando quella a 28 giorni. “Si ritiene opportuno, confermando anche in questo caso l’opzione sottoposta a consultazione pubblica, prevedere un parametro temporale certo per il rinnovo delle offerte/fatturazione, che renda effettiva la libertà di scelta degli utenti e consenta anche un agevole controllo dei consumi e della spesa, individuato su base mensile o suoi multipli.” Si può leggere all'interno della delibera stessa, ma nonostante questo divieto esplicito dell' Autorità, gli operatori telefonici continuano ad applicare questi rincari generalizzati senza soluzione di continuità.

E' ancora il Codacons ha fornire diverse possibilità per interrompere il meccanisto e far in modo che gli operatori rispettino la Delibera 121/17/CONS :

reclamo/diffida con richiesta di rimborso di quanto versato illegittimamente in più per ogni bolletta a 28 giorni inviata dal gestore in indirizzo;

E inoltre, in caso di mancato riscontro da parte dell’operatore entro il termine di 30 gg., o di risposta negativa alla richiesta di rimborso:

formulario Ug parzialmente precompilato (a eccezione dei dati personali) in relazione alla fatturazione a 28 giorni, così da accedere alla conciliazione presso i Corecom e richiedere l’applicazione degli indennizzi automatici.

Per ulteriori informazioni si rimanda direttamente al sito del Codacons.

01/09/2017