Catania, picchiato selvaggiamente per aver fermato un motorino. Vigile in coma

- Redazione - Catania, un agente della polizia locale, ispettore del Reparto viabilità impiegato alla chiusura a monte di via del Rotolo, è stato vittima di una spedizione punitiva, da parte di un gruppo di ragazzi per non aver fatto transitare un motorino, il cui conducente era oltretutto senza casco, in un'area pedonale. Dopo essere andato via, il conducente del motorino è tornato insieme ad altre persone ed insieme hanno iniziato a picchiare selvaggiamente l'agente, con diversi violenti colpi alla testa con il casco. A denunciare l'episodio su Facebook è il sindaco di Catania, Enzo Bianco: "L'ispettore aggredito, è stato operato stanotte per una seria emorragia cerebrale. È in coma farmacologico. Quello che è accaduto è grave. Inammissibile!! Sulla legalità ci giochiamo la partita decisiva!! O giungla o città civile!! Chiedo che siano individuati, arrestati e puniti severamente i delinquenti del raid punitivo!! Darò aggiornamenti sul suo stato di salute." Le forze dell'ordine stanno esaminando i video delle telecamere di sorveglianza della zona, per identificare tutti gli aggressori.

03/09/2017