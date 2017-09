Corsaro shock su Twitter: “Isis torni da Charlie Hebdo per finire il lavoro”

- Redazione - "Si, in effetti penso che l'Isis debba tornare i redazione - a Parigi - e finire il lavoro... " questo il post shock apparso sul profilo Twitter del deputato di destra, in parlamento con Direzione Italia, partito di centrodestra fondato e guidato da Raffaele Fitto, Massimo Corsaro. Lo stesso post è corredato dall'immagine del nuovo numero della rivista francese, che fa ironia sull'alluvione causata dall'uragano Harvey scrivendo 'Dio esiste' e più sotto ancora 'Ha annegato tutti i neonazisti del Texas'. Non sono mancata le polemiche e ad una delle risposte ricevute "pensi cose sbagliate e poco interessanti. E mi tengo perche' chi incita Isis meriterebbe di esserci spedito in visita" Corsaro risponde: "Quindi, quelli di Charlie Hebdo possono dirsi felici che sia morta della gente ed io non posso rimpiangere che loro non siano spariti tutti?"

Si, in effetti penso che l'Isis debba tornare i redazione - a Parigi - e finire il lavoro... pic.twitter.com/FrEKzA8HTE — Massimo Corsaro (@MassimoCorsaro) 2 settembre 2017

03/09/2017