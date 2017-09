Gino Paoli dimentica i morti: “Su Ischia denuncerei i giornalisti, troppo allarmismo”

-Redazione- Gino Paoli, a Ischia per un concerto con Danilo Rea a Lacco Ameno, ha puntato dritto l'indice contro i media affermando: «Per il sisma del 21 agosto bisognerebbe denunciare i giornalisti che ne hanno parlato perché hanno fatto dell'allarmismo e per avere lo scoop hanno scritto delle cose che non c'entravano assolutamente niente; io li denuncerei, sarebbe una cosa giusta perché hanno fatto un grosso danno a una popolazione che lavora su certe cose, io li denuncerei proprio. Che sia un'isola dove puoi venire tranquillamente e che sia stato esagerato tutto mi sembra molto evidente, soprattutto per me che sono qui».

Pasquale Balestrieri, consigliere comunale e fratello di Lina, morta nel sisma, polemizza con l’artista. «Se i giornalisti hanno esagerato e hanno fatto un grosso danno alla popolazione come dice qualcuno - sottolinea Balestrieri - c'è chi esagera all'opposto facendo finta che su questa isola non ci sia gente che piange».

