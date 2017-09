Le verità parziali e la volontà di non arrivare alle verità

-Gianfri- Anni di verità parziali, magistrati che pagano la loro determinazione e la pretesa di fare piena luce sulla stagione delle stragi con un prezzo altissimo: solitudine e delegittimazione.

Nino Di Matteo e Roberto Scarpinato ne hanno parlato alla Festa del Fatto Quotidiano, passando in rassegna gli accadimenti degli ultimi 25 anni.

Verità parziali, sentenze che parlano chiaramente di mandanti esterni, di un sistema di potere funzionale all’ascesa di nuovi soggetti politici, le stragi come chiave per interferire sul corso della storia.

E Cosa Nostra ha sempre più interferito con il potere, temendo quel che sarebbe potuto accadere con Falcone ministro della Giustizia e Violante all’Interno.

Di Matteo e Scarpinato hanno puntato il dito sulla corruzione, sui rapporti sempre più stretti tra il mondo della politica, dell’economia e le mafie. Tutto condito con la precisa volontà di non arrivare alla verità, nel nome di una legalità sostenibile, con leggi che anziché assicurare diritti, li tolgono.

I magistrati hanno definito la nuova mafia “Mercatista”, evoluta e capace di gestire gli affari in maniera elitaria, in grado di offrire i suoi servizi e capitali al capitalismo, influenzando le decisioni politiche truccando le regole del gioco.

Parole sacrosante, quelle dei due magistrati, da tempo manca la volontà di conoscere verità scomode, di far luce sulle stragi e su quel periodo tragico., manca la volontà e questo si è capito.

Situazione che potrebbe essere superata e compensata grazie a persone come voi, cui non fanno difetto volontà e coraggio.

Il problema sta nel fatto che purtroppo la volontà non manca neppure a gente che studia il modo per evitare che si arrivi alla verità.

Infatti risulta che nell’ultimo periodo, a parte gli attacchi portati ai magistrati che non si arrendono nel cercare ostinatamente la verità, mettendoli ogni giorno in difficoltà, ponendo in essere qualsiasi tipo di ostacolo, non riuscendo a fermarli, costoro abbiano escogitato un altro metodo.

Hanno spostato l’obiettivo sugli storici collaboratori di giustizia. Dalle loro dichiarazioni sono emerse tante verità negli ultimi processi di Palermo e Caltanissetta.

Verità che non avrebbero voluto sentire e ben altro non deve assolutamente emergere dalle nuove indagini delle procure.

E così per zittire alcuni collaboratori di giustizia, quelli di spessore assoluto, si è pensato che la soluzione migliore fosse quella di scaraventarli in mezzo alla strada, servendosi della commissione del Servizio Centrale di Protezione e violando in questo modo la legislazione sui collaboratori,disattendendo i contratti stipulati..

Lo scopo di tale modo di agire è far tacere chi ha da raccontare le verità di cui hanno parlato Nino Di Matteo e Roberto Scarpinato.

Un primo passo verso l’eliminazione fisica di questi collaboratori, in maniera che i mandanti occulti possano continuare a dormire sonni tranquilli.

3 settembre 2017