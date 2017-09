Milano. 80enne stuprata: “Non era italiano”

-Redazione- "E' stato uno straniero, ma non so se sarei in grado di riconoscerlo".

Sarebbero queste le parole messe a verbale dall'80enne milanese violentata in un parco della periferia Nord della città. La donna visitata nel centro anti violenza della Mangiagalli - i medici confermano l'abuso - è ancora spaventata e confusa davanti ai magistrati e agli uomini della Squadra mobile che lavorano per dare un volto all'aggressore.

Quello che sembra certo è che la violenza è avvenuta in pieno giorno. Mentre la pensionata passeggiava nell'area verde, è stata avvicinata con un pretesto dall'uomo che poi l'ha trascinata in un zona più riparata dove ha abusato di lei.

L'aggressore è scappato senza rubarle nulla, ma potrebbe essere stato immortalato da una delle telecamere presenti in zona. "Un lavoro che richiederà tempo", spiegano gli investigatori che restano ottimisti.

1 settembre 2017