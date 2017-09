“Non ti vogliamo sui nostri bus”. Manifesti a Palermo contro borseggiatore

- Redazione - I mezzi di trasporto di Palermo lanciano il loro messaggio contro il borseggiatore che dopo la scarcerazione, su Facebook, si era preso gioco di chi lo aveva arrestato. "Mi dispiace per voi, ma alla vostra facciazza e la vostra invidia non mi arrestano mai. Come vedete sono già fuori, comunque se avete qualcosa da dirmi sapete dovete dove trovarmi". Aveva anche insultato chi aveva osato criticare la sua sfacciataggine, dando appuntamento nei pressi della stazione centrale: "Non parlate dietro uno schermo o su face, venite ad affrontarmi che è meglio. Se venite di presenza io sono sempre alla stazione dove c'è il vecchio giornalaio, vi aspetto." Così aveva commentato su Facebook, Salvatore Romeo di 23 anni, dopo essere stato prima arrestato dalla Squadra mobile di Palermo, e rilasciato il giorno successivo dal giudice, in seguito al furto di un portafogli ai danni di una turista con la scusa di aiutarla ad obliterare il biglietto.

"Non ti vogliamo sui nostri bus". Questa la scritta, anche in inglese, che campeggia sui trenta autobus di linea dell'Amat, 101 e 102, con tanto di fotografia del volto del borseggiatore palermitano, che aveva sbeffeggiato tutti e insultato chi aveva commentato il suo post sui social. Ma da oggi la sua faccia compare su tutti gli autobus della linea principale dell'Amat, quindi le potenziali vittime sono avvisate. "L'azienda pubblica che gestisce i servizi per la mobilità, ha ritenuto necessario assumere questa iniziativa a tutela di tutti coloro, cittadini e turisti, che utilizzano il servizio di trasporto pubblico. Abbiamo voluto lanciare un messaggio diretto ed efficace rivolto a mettere in guardia i passeggeri ma anche ad affermare la nostra vicinanza e gratitudine alle Forze dell'ordine" si può leggere in una nota del presidente dell'azienda Antonio Gristina. A rafforzare il messaggio è il fatto che proprio gli adesivi siano stati realizzati con la foto diffusa dalla Polizia e con i contenuti apparsi sulla stampa. Anche il sindaco Leoluca Orlando ha espresso apprezzamento per l'iniziativa intrapresa: "Questa iniziativa si inserisce ed è in sintonia con quelle realizzate negli anni in città da tanti cittadini singoli e organizzati contro ogni forma di grande e piccola criminalità, dal pizzo ai posteggiatori abusivi. È un segno di sintonia culturale e collaborazione fra aziende, istituzioni e cittadini, per affermare che non ci sono a Palermo zone franche."

02/09/2017