Oregon. Sentenza choc: contro latrati molesti dei cani si possono tagliare corde vocali

-Redazione - In Oregon fare il proprio dovere di cane da guardia può costare tanto. Una Corte d’Appello infatti ha ordinato a una coppia di allevatori di cani di sottoporgli a un intervento per il taglio delle vostre vocali. La decisione è stata pressa accogliendo il ricorso dei vicini contro il continuo abbaiare dei giganteschi mastini tibetani, pratica ritenuta molesta iniziata ormai 15 anni fa.

La sentenza, si legge sul Washington Post, è l’ultimo sviluppo - per ora - di una lunga guerra legale tra vicini di casa iniziata nel 2002 quando Karen Szewc e John Updegaff iniziarono ad allevare i mastini tibetani, cani di grossa stazza usati originariamente per proteggere le pecore, a Rouge River in Oregon.

Una coppia di vicini iniziò poco dopo a lamentarsi dei latrati dei cani che abbaiavano senza sosta soprattutto quando i “padroni” si allontanavano da casa o partivano per lunghi viaggi. Fu così che ebbe inizio la battaglia legale, con la coppia che presentò la prima denuncia non contro i cani ma i loro padroni.

Nel 2004 e nel 2005 la coppia di allevatori venne redarguita dalla contea di Jackson, dove vivono, per aver violato le regole locali sulla gestione dell’allevamento per consentire ai loro cani, all’epoca solo due, di “abbaiare a lungo e spesso”. I due si difesero sostenendo allora, così come oggi, che vivono su un proprietà di poco più di un ettaro e quindi la loro non era un semplice casa ma una “fattoria” cui le regole della contea non si applicano. La contea respinse la loro posizione e inflisse una multa iniziale di 400 dollari oltre ad ordinare loro per la prima volta di far tacere i due cani.

Incuranti della decisione delle autorità locali e continuando a sostenere di gestire una fattoria, gli allevatori di mastini tibetani andarono avanti mentre i cani erano diventati sei. Ad aprile del 2015 vennero condannati a pagare 238.000 dollari in danni ai vicini.

Oggi la decisione obbligatoria visto il rifiuto degli allevatori di operare scelte alternative come usare collari che - sul principio dei cani di Pavlov - emettono scariche elettriche non letali ogni volta che i cani abbaiano. Inevitabili le accuse degli animalisti. L’intervento, spiega il Post, prevede la rescissione di parte o di tute le corde vocali per ridurre il volume dei latrati o, nei casi più radicali, per impedire loro di abbaiare.

2 settembre 2017