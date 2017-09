Roma. Morto fuori da discoteca: ipotesi omicidio

-Redazione- Un uomo è stato trovato agonizzante in strada ed è morto poco dopo non lontano da una discoteca all'Eur, a Roma. Il 118 ha cercato di rianimarlo e lo ha trasportato in ospedale ma i sanitari non hanno potuto fare altro che costatare il decesso.

I carabinieri sono intervenuti dopo aver ricevuto alcune segnalazioni.

L'uomo, un 50enne, sarebbe stato ucciso: sul corpo, secondo una prima ricostruzione, c'erano evidenti segni di colluttazione.

