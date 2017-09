Stupro Rimini, due marocchini 17enni confessano

- Redazione – "Siamo stati noi". Si sono presentati in una caserma dei Carabinieri di Pesaro, due marocchini di 17anni, ed hanno confessato di far parte del branco che ha perpetrato le violenze sulla giovane turista polacca, dopo aver picchiato il compagno e la trans peruviana. I due però, che hanno dichiarato di aver deciso di confessare dopo le pressioni investigative e mediatiche e la diffusione delle immagini degli appartenenti al branco, devono ancora essere ascoltati, dalla Procura di Rimini, dal pm dei minori di Bologna e dal capo della squadra mobile di Rimini. per confermare e verificare la veridicità della loro storia, quindi accertarsi che siano davvero loro i colpevoli. Alcune indiscrezioni dicono che anche un terzo giovane del gruppo potrebbe consegnarsi alle autorità in questi giorni; secondo le testimonianze, il gruppo era composto da tre ragazzi magrebini e da un altro, quello che probabilmente era il capo della banda, di origine forse nigeriana.

02/09/2017