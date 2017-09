Taglia il pene del marito e lo getta nel water

- Redazione - E' successo nella città di Yeosu, Corea del Sud: una moglie stanca dei comportamenti violenti del marito, accusato anche di perdere troppo tempo a giocare a golf, gli ha letteralmente tagliato il pene, con delle forbici da cucina, e lo ha gettato nel water, tirando successivamente lo sciacquone. Richiamato dalle urla , il vicino è entrato nell'appartamento della coppia per capire cosa fosse successo, ed ha trovato l'uomo riverso sul pavimento, in preda a dolori lancinanti, così come riferisce il The Jeju Weekly. Secondo i primi rapporti la donna, identificata solo come la signora Kim, 50 anni, ha dichiarato che suo marito ultimamente si era comportato in maniera violenta nei suoi confronti, aggiungendo inoltre che passava troppo tempo a giocare a golf e non le dava i soldi. La polizia al momento sta indagando per capire esattamente la dinamica dell'accaduto e le ragioni che hanno portato la donna, intanto l'uomo si trova in ospedale in condizioni stabili.

03/09/2017