Vaccini. Concessa l’autocertificazione per l’anno scolastico 2017/2018 per ridurre disagi

-Redazione - Deroga per quest'anno scolastico 2017/2018 in tema di certificati delle vaccinazioni obbligatorie. “In alternativa alla presentazione della copia della formale richiesta di vaccinazione si potrà autocertificare di aver richiesto alla ASL di effettuare le vaccinazioni non ancora somministrate”. È quanto prevede la circolare predisposta dai ministeri della Salute e dell'Istruzione per agevolare scuole e famiglie.

Per darne comunicazione basteranno una mail o una raccomandata inviata alla Asl, da presentare a scuola, per dimostrare la volontà di fare vaccini ai propri figli. Proprio “per agevolare le famiglie, per l'anno scolastico 2017/2018 - si legge - la richiesta di vaccinazione potrà essere effettuata anche telefonicamente (purché la telefonata sia riscontrata positivamente, con un appuntamento fissato), inviando una mail all'indirizzo di posta elettronica ordinaria (PEO) o certificata (PEC) di una delle ASL della regione di appartenenza o inoltrando una raccomandata con avviso di ricevimento”.

Su questo tema è intervenuto anche il Garante Privacy stabilendo che da oggi gli istituti scolastici e i servizi educativi per l'infanzia potranno trasmettere gli elenchi degli iscritti alle Asl per consentire la verifica della regolarità vaccinale. Una decisione del Garante che ha adottato un provvedimento urgente per consentire un trattamento dei dati non previsto dalla normativa sui vaccini se non prima del 2019. “Abbiamo ritenuto ora necessario intervenire, nei limiti che ci sono consentiti dalla legge, per semplificare la vita alle famiglie e consentire un più celere flusso di dati’", afferma il Presidente Antonello Soro.

1 settembre 2017