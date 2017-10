Cannabis. Malati: “Stato non ci assicura farmaco, pronti a tutto per la cura”

-Elisabetta Cannone - “Stiamo valutando se ci siano seriamente gli estremi per fare un ricorso, ma questa è roba di avvocati. Noi siamo malati e stiamo solo parlando di queste cose. Il nostro obiettivo è costituire un comitato di scopo: noi non abbiamo il farmaco, quindi vogliamo fare qualcosa per ottenerlo. Punto”. È attorno a questo ragionamento che diversi malati affetti da patologie particolarmente invalidanti e molto dolorose si sono riuniti a Gaeta per la prima riunione informale del comitato spontaneo “Armonia Endocannabinoide”.

Sul banco degli imputati c’è un soggetto difficile sul quale rivalersi: lo Stato, o meglio il ministero della Salute e le Regioni. Responsabili di non riuscire a garantire una adeguata produzione del farmaco derivato dalla coltivazione di cannabis a scopo terapeutico per tutti i malati per cui è prescritto. Attualmente infatti la produzione del farmaco avviene solo da parte dello Stato presso l’Istituto farmaceutico militare che si trova a Firenze. Una produzione, però, come ribadiscono i malati non è affatto soddisfacente e che è importante perché migliora nettamente la loro qualità di vita perché rende sopportabili i dolori delle loro patologie e non presenta gli effetti collaterali di medicine tradizionali che su di loro non hanno ormai più alcun effetto.

Lo sanno bene Andrea Spinetti, emofilico vittima di trasfusioni infette per colpa delle quali ha contratto i virus dell’epatite B e C e dell’Hiv, Tania Ballarin, Isabella Palazzo e Nicola Farina, che sono solo alcuni dei tanti che hanno aderito all’iniziativa e che foglio terapeutico alla mano, con la prescrizione del farmaco, vogliono a ogni costo che gli sia garantito il loro diritto alla salute. Diritto che, come ricordano, è riconosciuto all'art. 32 della nostra Costituzione. “C’è stata una sottostima di quanto medicinale da cannabis produrre – spiega Andrea Spinetti, che per sopportare i dolori della sua patologia deve assumere cannabis in associazione a farmaci tradizionali -. Ma anche la qualità non ci soddisfa perché si tratta di un farmaco cui hanno tolto molte delle potenzialità curative della pianta – aggiunge –. Gli standard qualitativi della produzione dovrebbero essere quelli dell’Olanda, ad esempio. È vero che importarla ha in costo elevato, ma lo è per via della qualità decisamente migliore”.

A lui si aggiunge anche l’appello di Tania: “Non capisco perché devono costringermi ad assumere un farmaco come la morfina che mi fa malissimo, quando invece con questo farmaco riesco a stare bene. Occorre avere il coraggio di cominciare, di fare delle iniziative forti. Vorrei che chi deve decidere potesse, solo per un giorno, mettersi nei nostri panni e provare e capire cos’è il dolore neuropatico. La soluzione deve essere ora, noi non possiamo aspettare”.

Tra le possibili iniziative da intraprendere anche quella della produzione di cannabis da parte di cooperative, per soli malati con ricetta e piano terapeutico e sotto il controllo di medici. Ipotesi che attualmente il nostro ordinamento non contempla dato che la cannabis è considerata droga e l’unica produzione possibile è appunto quella di Stato a Firenze. Principio che ha ribadito anche il Tar del Lazio che ha bocciato il ricorso dell’associazione Luca Coscioni dichiarando in Italia c’è un unico produttore.

“Il Tar ha fatto bene ad applicare la legge che oggi vieta la produzione – commenta Spinetti (il riferimento è alla bocciatura del ricorso dell'associazione Luca Coscioni per la produzione di cannabis da parte di privati, ndr) -. Però è anche vero che lo stesso Tar potrebbe dire qualcosa in merito a quello che secondo noi è una situazione che da adito a un ricorso rispetto all’inadempienza dello Stato nel fornire una cura di cui necessitiamo. La stessa disposizione di legge che sta andando al Senato di fatto non aggiunge e non ci dice come gli enti preposti possano uscire da questa inadempienza parlando di “si farà, si preparerà, si formerà”. Noi il problema lo abbiamo adesso. Eravamo a un passo dall’arrivo e ora invece sembra che questo medicamento fitoterapico complesso sia peggio della scissione dell’atomo, con tremila emendamenti che riguardano una materia così semplice”. “Noi malati non possiamo più aspettare – interviene Tania -, non possiamo rinunciare a lavorare, a vivere”.

Da qui quindi l’ipotesi di costituire cooperative per la coltivazione di cannabis a scopo terapeutico per garantire la continuità di cura dei malati. Anche se questi potrebbe avere delle conseguenze legali. Su questo aspetto, l’avvocato storico di Andrea Spinetti, Ermanno Zancla, che rappresenta clienti che intendono aderire al comitato “Armonia Endocannabinoide” tiene a precisare che “In materia di coltivazione di cannabis nel nostro Paese si è espressa la Corte Costituzionale. La sentenza n.109 del 2016 ha stabilito che rispetto al divieto di produrre, usare e mettere in commercio una sostanza vietata, esiste una “offensività in concreto” nel senso che la coltivazione della singola piantina può non violare il bene tutelato. Deve essere il giudice a valutare, in concreto caso per caso, se la singola condotta è da ritenersi offensiva del bene giuridico tutelato oppure no. In questo caso, poiché coltivazioni di quantitativi importanti di piante sarebbero fatte a scopo medicinale, per produrre farmaci assunti solo da chi ha una indicazione terapeutica di questo tipo da parte di medici curanti, è evidente che in concreto potrebbe non violarsi la norma che impedisce la coltivazione di cannabis. Anche perché in questo caso entra in gioco l’articolo 32 della Costituzione sul diritto alla salute e nello specifico di potersi curare. È ovvio che si tratta di una materia da studiare con molta attenzione perché, in tema di disobbedienza civile, si deve avere ben chiaro ogni possibile risvolto giuridico”.

Tutti gli aspetti legali della vicenda sono attualmente seguiti un pool di avvocati che stanno vagliando in che termini e con quali modalità far garantire da una parte il diritto alla salute di queste persone e dall’altro tutelarli rispetto alla legge.

