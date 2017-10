Assessore grillino contro il papà del Rosatellum: “Ti bruceremo vivo”

-Redazione- «Non sono uno che si impressiona, mai. Neanche quando leggo fiumi di odio contro di noi sui social.

Ma la frase "Ettore Rosato, noi ti bruceremo vivo", mi fa male. Per la mia famiglia e per i miei figli, naturalmente. E perché non l'ha scritta uno qualsiasi. Ma un signore a cui il candidato 5Stelle Cancelleri vuole far fare l'assessore ai rifiuti in caso di vittoria. Si chiama Angelo (lasciamo stare il cognome) e vuole bruciare vivo un avversario, vuole bruciarmi vivo perché sulla legge elettorale non la penso come lui. Ma vi rendete conto di quanta violenza, seppur sul web? Di quanta meschinità umana? ».



Così il capogruppo Pd alla Camera su fb denuncia la minaccia twittata da Angelo Parisi ieri sera. «Le elezioni -scrive Rosato - si vincono e si perdono, è la vita. Ma quando si perde la dignità, beh, allora è difficile recuperarla. Cari amici 5Stelle, i veri impresentabili siete voi. Col vostro linguaggio squadrista e i vostri insulti state distruggendo la normale discussione politica. Caro Grillo, caro Di Maio, fermatevi. Siete ancora in tempo. Restate umani, almeno voi».



Solidarietà al capogruppo dem dal candidato del centrosinistra in Sicilia, Fabrizio Micari, e dal collega di Ap, Maurizio Lupi. «Al collega Rosato - dice Lupi - va tutta la mia solidarietà, che spero non sia solitaria e che venga condivisa anche dai deputati 5 Stelle. Il legittimo duro dissenso sulla legge elettorale ha un limite, che è la dignità e l'integrità della persona che mi sta davanti. Quando uno pronuncia certe frasi dovrebbe ricordarsi che l'avversario politico è un uomo, che ha degli affetti, una moglie e dei figli,che vengono feriti ingiustamente da una violenza che non ha ragion d'essere».

31 ottobre 2017