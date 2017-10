Carles Puigdemont lascia la Catalogna e ripara in Belgio

-Redazione- Carles Puigdemont ed esponenti del suo governo destituito si trovano in Belgio.

Lo rendono noto i media spagnoli.

Il presidente della Catalogna, rimosso dal suo incarico, e i suoi ex colleghi dovrebbero intervenire pubblicamente nel corso del pomeriggio. Secondo fonti del ministero dell'Interno di Madrid citate da LaVanguardia, l'esecutivo di Mariano Rajoy non è preoccupato per il viaggio di Puigdemont a Bruxelles, in quanto ciò che lo interessava era che l'ex 'President' non fosse al Palau de la Generalitat.

Oggi l'ufficio della Procura di stato spagnola ha formulato accuse di ribellione, sedizione ed appropriazione indebita di fondi a carico di Puigdemont ed esponenti del suo governo. I leader del governo regionale in Catalogna "hanno creato una crisi istituzionale culminata nella dichiarazione unilaterale di indipendenzaed ignorato completamente la nostra costituzione il 27 ottobre", ha affermato il procuratore generale Jose Manuel Maza.

L'accusa di ribellione comporta pene detentive fino a 30 anni di carcere. Il procuratore ha anche lasciato aperta la possibilità di una carcerazione preventiva, riportano i media spagnoli.

Madrid ha scelto la linea del "minimo intervento" per gestire la giornata, potenzialmente esplosiva, del 'commissariamento' del governo catalano. Ai Mossos d'Esquadra, ora alla guida del vice di Josep Trapero che è stato rimosso dal suo incarico e messo sotto inchiesta, infatti è stata data indicazione di concedere agli ex ministridel governo catalano "alcune ore" oggi per poter entrare nei loro uffici a raccogliere le proprie cose.

Nelle prime ore del mattino, soltanto il consigliere per il Territorio e la Sostenibilità, Josep Rull, si era presentato in ufficio, alle 9.30 circa, uscendo però poi dopo appena 30 minuti per recarsi ad una riunione del comitato nazionale del Pdcat. Nell'ambito dell'applicazione dell'articolo 155 della Costituzione, votata venerdì dal Senato spagnolo, la gestione del governo autonomo catalano passa nelle mani di Madrid nella persona della vice presidente del Consiglio, Soraya Saenz de Santamaria, in vista delle elezioni del 21 dicembre.

Con un gesto che era stato interpretato come una sfida alle misure di Madrid, Rull aveva pubblicato su Twitter una foto seduto alla sua scrivania, con il messaggio "nel mio ufficio esercitando le responsabilità che mi sono state dal popolo della Catalogna", con l'hastag #seguim, vale a dire 'continuiamo'. Nonostante questo, pochi minuti dopo l'ex ministro ha lasciato la sede della Generalitat, assicurando comunque ai giornalisti che continuava a seguire l'agenda del giorno prevista dell'esecutivo del partito indipendentista.

30 ottobre 2017