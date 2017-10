Coming out di Kevin Spacey: “Sono gay”

-Redazione- “Ho deciso di vivere da uomo gay”: la dichiarazione è di Kevin Spacey, premio Oscar americano che con un tweet ha fatto coming out.

La star di House of Cards lo ha rivelato dopo essere stato accusato qualche ora prima da Anthony Rapp - l'attore che dà il volto a Paul Stamets in Star Trek Discovery - di averlo molestato sessualmente nel 1986, quando Rapp aveva 14 anni e Spacey 26.

L’attore ha prima chiesto scusa a Rapp per la sua condotta riprovevole per poi fare chiarezza sul suo orientamento sessuale.

“Ho molto rispetto e ammirazione per Anthony Rapp come attore. Mi ha fatto orrore sentire la sua storia. Sinceramente non ricordo quell'episodio che risale a più di 30 anni fa e che è frutto di un comportamento inappropriato legato ai fumi dell’alcol” - ha scritto Spacey - Ma se mi sono comportato come lui dice, gli faccio le mie più sincere scuse (…) Questa storia mi stimola a raccontare di più sulla mia persona. Nella mia vita ho avuto relazioni sia con donne sia con uomini. Ho amato e avuto incontri romantici con diversi uomini nel corso della mia vita e ora ho deciso di vivere da uomo gay. Voglio affrontare la cosa onestamente e apertamente (...)".

