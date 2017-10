Il Piemonte continua a bruciare: 300 incendi in venti giorni, 39 solo ieri

-Redazione-"Le squadre antincendio sono rimaste attive per tutta la notte, abbiamo avuto circa 250 persone impiegate, lo sforzo è davvero grande, considerando che lo stato di grave pericolo per gli incendi si protrae ormai dal 10 ottobre".



A dichiararlo, ai microfoni di '6 su Radio 1', Franco Licini, coordinatore della Protezione Civile Piemonte, sintetizzando l'emergenza incendi che sta devastando il Piemonte. "La situazione - ha specificato Licini - è aggravata in questi ultimi giorni anche a causa del forte vento caldo e secco che sta scendendo dalla catena alpina. Dal 10 ottobre le squadre antincendio regionali e dei vigili del fuoco hanno dovuto affrontare più di 300 incendi, più o meno importanti, con l'impiego di circa 300 volontari per turno. Soltanto nella giornata di ieri sono stati gestiti 39 incendi con 602 volontari coadiuvati dai Vigili del Fuoco. I mezzi impiegati sono stati 195 ed è stata allertata anche la componente della Protezione Civile, attivata per l'assistenza alla popolazione su richiesta dei sindaci".



Nel frattempo, i roghi si avvicinano sempre più all'area protetta del Parco del Gran Paradiso: da questa mattina, nel Canavese, sono giunti anche dieci soldati dell'Esercito per dar supporto alle squadre impegnate nello spegnimento degli incendi, ormai da una settimana. Sempre da questa mattina, in Val di Susa operano anche due Canadaie. Continuano le operazioni di spegnimento degli incendi che da giorni devastano la Valle di Susa.



Gli evacuati, alcune centinaia, hanno trascorso la notte in strutture apposite. Tra gli evacuati anche gli ospiti di una casa di riposo.