Lucca Comics. In Toscana la capitale dell’immaginario

Lucca Comics and Games 2017, fumetti e tanto altro

-Elena Romanello – Dal 1 al 5 novembre torna Lucca Comics and Games, la fiera del fumetto e della cultura dell’immaginario più famosa e popolare d’Italia, oltre che una delle più importanti a livello europeo se non mondiale.

Per cinque giorni il centro medievale della città toscana, protetto ancora oggi da una delle cinte murarie più antiche della Toscana e non solo si popola di stand, negozi temporanei, aree di incontro, gazebi, cosplayer e tanto altro ancora, con aree a ingresso libero e altre per chi ha comprato il biglietto.

Tra le aree presenti, sono da segnalare la Japan Town, dedicata a tutto quello che fa parte del mondo dei manga e degli anime, il Padiglione Carducci dedicato all’editoria di libri con la sezione Luk for fantasy, il Padiglione di piazza Napoleone con le case editrici di graphic novel, lo spazio su Harry Potter in piazza del Collegio, l’area Fox in piazza Anfiteatro, l’angolo Netflix in piazzale Arrigoni, i giochi di ruolo dal vivo in Villa Bottini, le fumetterie di novità e dell’usato in corso Garibaldi, le mura con il palco e le parate cosplay.

Le mostre vedono, in varie sedi, proposte che spaziano da Zagor ai Gormit, dall’evoluzione del fumetto da Topolino ai manga a Bruno Munari, dall’illustratrice Arianna Papini a Raphael Lacoste, ideatore del mondo di Assasin’s Creed, da Igort a Taiyo Matsumoto.

Gli ospiti coprono tutti gli aspetti del mondo dell’immaginario: ci sono fumettisti come Julie Maroh, Zerocalcare, Jason Aaron e Mahmur Asrar della Marvel, Mirka Andolfo, Enrique Breccia, Corrado Roi, Silver, Giorgio Cavazzano, a testimoniare tutti gli stili di fumetti di ieri e di oggi. Non mancano gli illustratori, Paolo Barbieri, con due nuovi libri sui Draghi e i gatti, Lucio Parrillo e Victoria Francés, evocatrice dalla Spagna di creature femminili gotiche. Ci sono autori di libri, come Vanni Santoni, Matteo Strukul, Arianna Papini, Siri Pettersen, l’immancabile Licia Troisi, Massimo Nicora che presenta il suo C’era una volta Goldrake. Il tutto senza dimenticare i protagonisti della musica in tema, con Cristina d’Avena, i Gem Boy, gli Oliver Onions, Kill me Licia, Miwa e i suoi componenti. Non mancheranno personalità del mondo dello spettacolo, come il regista Enzo d’Alò e gli attori Dominic Keating, interprete di serial cult come Heroes, Buffy e Star Trek Enterprises, e Iason Isaacs, il perfido Lucius Malfoy nella saga di Harry Potter ora interprete di Star Trek Discovery.

Tra gli eventi in programma, la celebrazione dei quarant’anni di Star Wars, il tributo alle nuove serie tv di culto, da Stranger things a The handmaid’s tale, l’anteprima della nuova stagione di Doctor Who, un tributo a Lupin III e il premio di illustrazione fantastica Overluk Award.

Si preannunciano cinque giornate intense, divertenti ma non sono, forse faticose ma come sempre per gli appassionati indimenticabili, oltre che un ottimo volano per l’economia locale di negozi e ristoranti, che assorbono l’atmosfera del luogo con decorazioni e abbigliamento a tema. Le informazioni su tutto, comprese le aree a accesso libero e le regole di sicurezza sono nel sito ufficiale.

31 ottobre 2017