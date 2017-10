Mamma di tre figli uccisa da un pirata della strada ubriaco

-Redazione- L'uomo che ha investito e ucciso la giovane mamma Elvira Hoxha, 38 anni e tre figli, viaggiava a bordo della sua Ford Focus station wagon con un tasso alcolemico tre volte superiore al consentito.

L'uomo, 43 anni, padre di due figli, operaio escavatorista che lavora spesso anche all'estero, è stato arrestato sabato sera, a circa tre ore dal terribile incidente di Via Aldo Merler a Puegnago del Garda, nel bresciano.

Dopo aver travolto la donna - scrive Brescia Today - non si è fermato ma è fuggito, lasciando però sul posto un indizio inequivocabile, la sua targa. Rintracciato prima ancora di mezzanotte, è stato accompagnato in caserma dai carabinieri di Manerba: la sua auto sequestrata, lui arrestato con l'accusa di omicidio stradale e omissione di soccorso. Nelle prossime ore potrebbe già essere attesa la convalida. Lui intanto è già in carcere, a Canton Mombello.

Elvira Hoxha non avrebbe però visto arrivare la Ford Focus, che l'ha centrata in pieno. Sbalzata sul cofano e sul parabrezza, poi un volo di almeno dieci metri. Le sue condizioni sono parse subito disperate: rianimata a lungo prima di essere trasferita in ospedale a Gavardo, dove purtroppo è morta poco dopo. Il pirata della strada si era già allontanato: a dare l'allarme un automobilista di passaggio, arrivato lì per caso.

La salma riposa all'obitorio di Gavardo: forse già lunedì mattina verrà eseguita l'autopsia. Poi verrà trasferita in Albania, il suo Paese natale.

30 ottobre 2017