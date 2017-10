Mouse Guard. Topini coraggiosi all’avventura

-Maurizio Di Gioia- Molto spesso l'intrattenimento sfrutta animali antropomorfizzati quali protagonisti alternativi agli esseri umani. Un modo per esaltare elementi fiabeschi, fantastici o più semplicemente per evidenziarne peculiarità caratteriali legate alla tradizione popolare. Tra orsi, volpi, anatre e cani, i topi hanno conquistato un ruolo preponderante nella cultura globale: si pensi alla figura di Topolino, a quella di Topo Gigio oppure al più moderno Geronimo Stilton, giusto per citarne alcuni.

Questi piccoli animali sono anche protagonisti di Mouse Guard, opera nata quale fumetto e successivamente approdata nell'universo dei giochi di ruolo. L'edizione italiana è stata realizzata dalla Wyrd Edizioni che ha unito a un titolo già ben strutturato nelle dinamiche e nei meccanismi anche un'edizione all'altezza che unisce a un manuale, che già nel formato richiama l'opera a vignette da cui è nato, una serie di elementi accessori quali carte, dadi, schede dei personaggi e mappa geografica in cui hanno luogo le vicende.

L'aspetto più delicato di un gdr è quello del manuale, un volumone che deve contenere tutte le regole di gioco, le ambientazioni e quanto necessario per svolgere le normali sessioni; nel caso di Mouse Guard ci troviamo di fronte a un brossurato capace di evidenziare immediatamente quali siano le parti riservate al master, quali quelle rivolte ai giocatori o quali punti riassumano le regole fondamentali. Per le sue caratteristiche la lettura è scorrevole e coinvolgente, capace di inserire a tempo debito tutti gli elementi utili senza dar spazio a confusione con infiniti rimandi che rischiano solo di complicare le idee a chi dovrà poi gestire l'avventura. Merito degli autori è anche aver dato vita a un sistema che sia completo ma non eccessivamente complesso, per quanto abbia alcune rigidità dove lo spazio di manovra è alquanto limitato.

Con la creazione dei personaggi è possibile iniziare già a dar vita alle caratteristiche del proprio eroe, un topino che avrà un proprio credo e un certo istinto, che avrà una terra d'origine e dei genitori che potranno influenzarne alcune caratteristiche, visto che nella società dei roditori i figli portano avanti l'attività del padre, alcuni personaggi che lo hanno aiutato a maturare e a formarsi quale membro della guardia e magari anche qualche nemico.

L'ambientazione è davvero curata. I personaggi sono membri della guardia dei topi, un corpo di volontari che si prefiggono lo scopo di garantire la sicurezza di tutti i cittadini sia all'interno delle mura di città e comunità, sia durante estenuanti itinerari di collegamento tra queste. L'atmosfera che Mouse Guard offre è però quella dell'epicità: le difficoltà, talvolta apparentemente banali, sono di fatto davvero insidiose per creature così piccole: che si tratti di affrontare animali come gatti o donnole o che si debba superare un ruscello in piena, una distesa di erba alta o una fitta pioggia battente, nulla è così semplice da gestire per i coraggiosi membri della guardia.

Combattimenti e ostacoli vengono superati tramite il lancio di dadi. Qualora questo abbia successo gli eroi avranno avuto modo di raggiungere l'obiettivo che si erano prefissati. A influenzare l'insieme di elementi ci pensano anche skill e tratti che possono essere impiegati oculatamente dal giocatore per rendere più avvincente l'avventura.

Un elemento interessante è quello del combattimento: questo si sviluppa in tre fasi in cui verranno decise le azioni da compiere tra attacco, difesa, finta o manovra e, a seconda della combinazione tra le parti in causa, si otterranno determinati esiti.

Mouse Guard impiega idee innovative e interessanti, che danno luogo a un titolo capace di essere coinvolgente e avvincente. Cogliendo bene gli elementi di forza del prodotto, l'avventura diventa emozionante e scorrevole, capace di limare alcuni degli aspetti più ricorrenti dei giochi di ruolo per dar spazio a idee magari non completamente nuove ma sfruttate raramente. Unendo questa struttura rigida ma ben strutturata a un'ambientazione bella e ad un'atmosfera avvincente ed epica, il risultato complessivo è certamente più che positivo.

Titolo: Mouse Guard

Editore: Wyrd Edizioni