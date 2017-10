Nord Corea. Crolla tunnel di un sito nucleare: almeno 200 i morti

-Redazione- Più di 200 persone sarebbero morte in seguito al crollo di un tunnel sotterraneo del sito per i test nucleari di Punggye-ri, in Corea del Nord, rende noto l'emittente tv giapponese Asahi citando una fonte nordcoreana secondo cui il tragico incidente sarebbe avvenuta intorno al 10 settembre.

Il sito avrebbe riportato danni dopo il sesto test nucleare,l'esplosione di una bomba all'idrogeno da 100 chilotoni , il 3 di quel mese.

Un centinaio di operai impegnati nella costruzione del tunnel sono morti in seguito a un primo crollo, e altrettante persone, uccise da un secondo smottamento mentre erano impegnate in un tentativo di soccorso.

31 ottobre 2017